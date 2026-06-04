Picierno rompe con il Pd | La casa dei riformisti non c’è più

La rottura di Pina Picierno con il Pd segna un passaggio politico destinato a pesare dentro e fuori il centrosinistra. La vicepresidente dell’Eurocamera ha annunciato l’addio al partito in una intervista al Foglio, spiegando che «la casa dei riformisti non c’è più» e che non si può restare ambigui davanti al «fascismo putiniano» e agli estremismi. Una presa di posizione netta, che non riguarda soltanto la collocazione personale dell’esponente dem, ma il giudizio più ampio sulla traiettoria politica del partito guidato da Elly Schlein. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicepresidente del Parlamento europeo, Picierno aderirà al Partito Democratico europeo, guidato da Sandro Gozi e collocato all’Eurocamera nel gruppo Renew. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Pina Picierno lascia il Pd: “La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi”Pina Picierno ha annunciato l'addio al Partito Democratico, affermando che “la casa dei riformisti non c’è più”.

Si parla di: Addio Schlein, la big del Pd lascia il partito. Che botta!.

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