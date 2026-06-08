Corso Podestà al via i lavori sui 14 pini ' sorvegliati speciali' | ecco cosa farà Aster

Da giovedì 11 a martedì 16 giugno, 14 pini di corso Podestà saranno oggetto di lavori di manutenzione ordinaria da parte di Aster. Cosa succede ai pini di Carignano?L'obiettivo è duplice: far respirare le piante e mettere in sicurezza i passanti. Gli operai si concentreranno sulla rimozione del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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