Genova inchiesta sui pini di Corso Podestà | freni al dissequestro

A Genova, l'inchiesta sui pini di Corso Podestà ha portato a un fermo sul dissequestro degli alberi. La decisione di mantenere il sequestro impedisce di svolgere le verifiche tecniche necessarie a valutare la sicurezza degli alberi. Restano aperte le questioni relative alla gestione dei rischi e a chi siano i responsabili di questa attività. Le autorità giudiziarie stanno indagando per chiarire le responsabilità.

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? Domande chiave Perché il sequestro impedisce le verifiche tecniche sulla sicurezza degli alberi?. Chi sono i responsabili della gestione dei rischi per il verde?. Come si intreccia questa inchiesta con il caso della palma caduta?. Quali documenti tecnici deve consegnare il Comune ai carabinieri forestali?.? In Breve Inchiesta avviata il 4 maggio su esposto presentato da Italia Nostra.. Il sequestro impedisce ad Aster le prove di trazione e i controlli strumentali.. Il caso si intreccia con il crollo della palma in piazza Paolo da Novi.. Il PM Fabrizio Givri coordina gli approfondimenti dopo le perizie del perito Pastorini.. I tempi per il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, inchiesta sui pini di Corso Podestà: freni al dissequestro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Genova, la procura sequestra 38 pini in corso Podestà, i magistrati indagano sulle autorizzazioni all'abbattimentoSono 38 i pini marittimi di corso Podestà nel quartiere di Circonvallazione di cui la procura di Genova ieri ha disposto il sequestro urgente in... Carignano, addio a due alberi in corso Podestà: "Rischio crollo"Nell’ambito delle attività routinarie di monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino, due alberi in corso Andrea Podestà nel quartiere di... Argomenti più discussi: Genova, sequestrati 38 pini in corso Podestà. Il faro della Procura sul via libera ai tagli; Carignano, la procura blocca il taglio e sequestra 38 pini; VIDEO | Carignano: transennata l'area attorno a due pini sequestrati; Tagliati due pini a rischio in corso Podestà, ma sugli altri scatta il sequestro dei pm. Corso Podestà, si allungano i tempi per il dissequestro dei piniSi allungano i tempi per il dissequestro dei pini di corso Podestà a Genova, dopo l’apertura dell’inchiesta da parte ... telenord.it