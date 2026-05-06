Genova la procura sequestra 38 pini in corso Podestà i magistrati indagano sulle autorizzazioni all' abbattimento

A Genova, la procura ha sequestrato 38 pini presenti in corso Podestà, avviando un’indagine sulle autorizzazioni rilasciate per l’abbattimento di alcuni di questi alberi. Due di essi sono stati giudicati a rischio crollo, ma non potranno essere abbattuti in vista dell’Adunata degli alpini. Le autorità stanno verificando le procedure seguite prima di permettere eventuali interventi di rimozione.

Sono 38 i pini marittimi di corso Podestà nel quartiere di Circonvallazione di cui la procura di Genova ieri ha disposto il sequestro urgente in seguito all’esposto presentato da Italia Nostra. Il provvedimento firmato dal procuratore aggiunto Federico Manotti e dalla pm Eugenia Menichetti, a cui è stata affidata l’inchiesta, è arrivato nel pomeriggio di ieri dopo che i primi due alberi erano stati tagliati alla mattina, tra le proteste di comitati e residenti. La procura ha aperto un fascicolo per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio e oggi, tramite un ordine di esibizione firmato dalla pm Menichetti, ha chiesto al Comune di Genova, formalmente il ‘custode’ degli alberi, tutta la documentazione relativa alle riunioni che ha portato alla decisione degli abbattimenti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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