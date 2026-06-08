L’attaccante norvegese ha accettato i termini del contratto con la Juventus. La società ha raggiunto un accordo con il giocatore, avvicinandosi alla conclusione della trattativa. Resta da definire l’ultimo dettaglio prima di ufficializzare il trasferimento. La firma sul contratto è attesa nelle prossime settimane.

2026-06-08 08:43:00 Il Corriere dello Sport: TORINO – Sorloth, ecco il sì. La Juve compie un altro passo verso il traguardo del primo acquisto dell’estate incassando l’intesa con l’ attaccante norvegese sui termini del contratto. Un secondo ok, quindi, dopo quello iniziale dei giorni scorsi con cui il gigante dell’Atletico Madrid aveva aperto alla possibilità di un’avventura in Italia, aprendo di fatto la trattativa. I bianconeri hanno colto al volo l’opportunità e approfondito il dialogo con l’entourage di Alexander arrivando a una identità di vedute sulla durata del rapporto e sull’ ingaggio. Juve e Sorloth hanno trovato la quadratura del cerchio per un accordo di quattro anni – che potrebbero anche avere la formula di tre anni più opzione per il quarto – con uno stipendio di 4 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Sorloth e la Juve sono sempre più vicini: cosa manca per chiudere e tutti i dettagli sul contratto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS PREDICTED LINE UPS WITH JOAO CANCELO & SORLOTH ¦ 2026 JUVENTUS TRANSFER RUMOUR NEWS TODAY

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – De Gea piace alla Juve ma lui vuole restare alla Fiorentina: tutti gli scenari sul mercatoIl portiere De Gea è tra i nomi che interessano alla Juventus, ma al momento sembra intenzionato a rimanere alla Fiorentina.

Corriere dello Sport – Milan, per l’attacco si punta su Sorloth: quanto chiede l’Atletico MadridIn queste ore si discute di un possibile trasferimento nel calcio tra due squadre di alto livello.

Temi più discussi: Sorloth e la Juve sono sempre più vicini: cosa manca per chiudere e tutti i dettagli sul contratto; Sorloth e la Juve avanti senza sosta: il ruolo di Nico Gonzalez e l'offerta dei bianconeri; Juventus, c'è accordo per Sorloth: intesa sull'ingaggio e piano per il cartellino; Juventus, c'è l'accordo con Sorloth: si tratta con l'Atletico Madrid.

Sorloth e la #Juve sono sempre più vicini: cosa manca per chiudere e tutti i dettagli sul contratto corrieredellosport.it/news/calcio/ca… x.com

Sorloth e la Juve sono sempre più vicini: cosa manca per chiudere e tutti i dettagli sul contrattoTORINO - Sorloth, ecco il sì. La Juve compie un altro passo verso il traguardo del primo acquisto dell’estate incassando l’intesa con l’attaccante norvegese sui termini del contratto. Un secondo ok, q ... msn.com

Juve-Sorloth, c'è l'accordo per un quadriennale a 4 milioni di euro: si lavora per chiudere con l'Atletico MadridLa Juventus sarebbe sempre più vicina all'acquisto del cartellino di Alexander Sorloth, centravanti classe 1995 della nazionale norvegese. tuttojuve.com

[Gazzetta dello Sport - Tier 3] Chelsea and Galatasaray interested in signing English forward Jonathan Rowe from Bologna. reddit