Il portiere De Gea è tra i nomi che interessano alla Juventus, ma al momento sembra intenzionato a rimanere alla Fiorentina. Non sono stati comunicati ufficialmente eventuali trattative o accordi tra le parti, e non ci sono smentite ufficiali riguardo alle voci di mercato. La situazione rimane quindi aperta, con le due squadre che monitorano la possibilità di un trasferimento.

2026-05-09 09:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Se è vero che, come da vecchia massima corviniana, un direttore sportivo non può permettersi di sbagliare due scelte, portiere e centravanti (aggiungiamocene una terza, l’allenatore, visto che la prima decisione sarà quella) le priorità per Fabio Paratici, chiamato a ricostruire in pratica da capo la Fiorentina, sono quelle due. Mettiamo da parte il capitolo centravanti – molto dipenderà da che tipo di offerte avrà Moise Kean – e guardiamo dalla parte opposta del campo. A difendere i pali c’è David De Gea, anni trentacinque, contratto in scadenza nel giugno 2028 e una stagione con qualche ombra di troppo per il personaggio in questione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – De Gea piace alla Juve ma lui vuole restare alla Fiorentina: tutti gli scenari sul mercato

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Corriere dello Sport – Dal caso Kean a capitan De Gea: tutti i dubbi di Paratici sul mercato della Fiorentina2026-04-30 11:34:00 Arrivano conferme dal Corriere: FIRENZE – Moise Kean e David De Gea, il passato e il presente della Fiorentina: e il futuro?...

Fiorentina, il rebus della porta: De Gea vuole restare, ma Martinelli spingeUn altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Che intrigo per Muharemovic: si inserisce la Juve per soffiarlo all’Inter oppure…; Juve, Conceicao da Champions: gli manca solo il gol, il Liverpool lo guarda; Milan, per l’attacco si punta su Sorloth: quanto chiede l’Atletico Madrid; Carica Bellucci: Roma speciale, voglio avvicinarmi ai più forti.

Inter campione, la collezione di poster del Corriere dello Sport arriva in edicolaCopertina MAXI, poster plastificati da collezione e Guerin Sportivo Extra: tutte le info sulle prossime uscite che troverete in edicola con il nostro quotidiano ... corrieredellosport.it

Luiss Business School: la redazione del Corriere dello Sport diventa aula per un giornoGli studenti del Master in Management dello Sport hanno visitato la storica sede di Piazza Indipendenza, confrontandosi con i vertici del giornale per scoprire i segreti della produzione, del marketin ... corrieredellosport.it

In un'intervista al Corriere della Sera, il leader del M5s ripercorre le ultime settimane: dall'annuncio dello stop agli incontri per un'intervento urgente fino al ritorno al lavoro. «L'esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna» x.com