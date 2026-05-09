Corriere dello Sport – De Gea piace alla Juve ma lui vuole restare alla Fiorentina | tutti gli scenari sul mercato

Da justcalcio.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere De Gea è tra i nomi che interessano alla Juventus, ma al momento sembra intenzionato a rimanere alla Fiorentina. Non sono stati comunicati ufficialmente eventuali trattative o accordi tra le parti, e non ci sono smentite ufficiali riguardo alle voci di mercato. La situazione rimane quindi aperta, con le due squadre che monitorano la possibilità di un trasferimento.

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2026-05-09 09:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Se è vero che, come da vecchia massima corviniana, un direttore sportivo non può permettersi di sbagliare due scelte, portiere e centravanti (aggiungiamocene una terza, l’allenatore, visto che la prima decisione sarà quella) le priorità per Fabio Paratici, chiamato a ricostruire in pratica da capo la Fiorentina, sono quelle due. Mettiamo da parte il capitolo centravanti – molto dipenderà da che tipo di offerte avrà Moise Kean – e guardiamo dalla parte opposta del campo. A difendere i pali c’è David De Gea, anni trentacinque, contratto in scadenza nel giugno 2028 e una stagione con qualche ombra di troppo per il personaggio in questione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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