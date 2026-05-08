Corriere dello Sport – Milan per l’attacco si punta su Sorloth | quanto chiede l’Atletico Madrid

In queste ore si discute di un possibile trasferimento nel calcio tra due squadre di alto livello. Le trattative si concentrano su un attaccante che, attualmente, gioca in un club spagnolo e il suo eventuale passaggio alla squadra italiana. L’Atletico Madrid ha comunicato le richieste economiche per il trasferimento, che sono state rese note nelle ultime ore. La trattativa è ancora in fase di definizione e non ci sono ancora accordi ufficiali.

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MILANO – L’ eliminazione dell’Atletico Madrid dalla Champions League, unita al fatto che i Colchoneros non hanno già da tempo più nulla da chiedere al campionato essendo saldamente nei primi quattro posti e parecchio lontani dal Barcellona capolista, comporterà un’accelerazione sulle valutazioni interne in vista del prossimo mercato estivo. Il calcio italiano, in particolare, terrà d’occhio quelle relative a Sorloth, attaccante norvegese classe 1995. Simeone, in questa stagione, lo ha spesso utilizzato – è accaduto in entrambe le semifinali contro l’Arsenal – da attaccante di riserva del duo Alvarez-Griezmann, ma il norvegese è comunque riuscito a mettere a segno 19 gol in 50 presenze complessive tra tutte le competizioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Milan, per l’attacco si punta su Sorloth: quanto chiede l’Atletico Madrid Notizie correlate Corriere dello Sport – Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid: quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez2026-04-15 09:52:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Sette giornate al traguardo della Liga, Nico Gonzalez si trova al bivio:... Corriere dello Sport – quanto chiede l’Inter e l’intreccio con Koné2026-03-29 09:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Augusto a Roma è quantomeno una prospettiva imperiale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan, per l’attacco si punta su Sorloth: quanto chiede l’Atletico Madrid; Sorloth perfetto per Allegri: il Milan ci prova, svelata la richiesta dell'Atletico Madrid; Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz; Risultati e news della UEFA Champions League. Mercato Milan, rossoneri su Sorloth: ecco la richiesta dell'Atletico MadridIl Milan è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione e uno dei nomi più caldi in questo momento è sicuramente quello di Alexander Sorloth. In ... milannews.it Milan, per l’attacco si punta su Sorloth: quanto chiede l’Atletico MadridMILANO - L' eliminazione dell'Atletico Madrid dalla Champions League, unita al fatto che i Colchoneros non hanno già da tempo più nulla da chiedere al campionato essendo saldamente nei primi quattro p ... corrieredellosport.it Il futuro di Nico Gonzalez a Madrid Il legame tra Nico Gonzalez e l'Atletico Madrid non sembra destinato a spezzarsi facilmente. Nonostante la delusione in Champions, il "Cholo" Simeone considera l'argentino un elemento cardine del suo scacchiere e n facebook #Milan, per l’attacco si punta su #Sorloth: quanto chiede l’ #AtleticoMadrid x.com