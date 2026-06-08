Il direttore sportivo ha dichiarato che Calhanoglu non si muoverà dalla squadra quest’estate. Non ci sono stati annunci ufficiali o smentite ufficiali riguardo a eventuali trattative di mercato. Nessuna offerta o interesse concreto sono stati comunicati. La società ha confermato che il giocatore rimarrà in squadra, senza indicare possibilità di cessione o trattative in corso. La situazione rimane invariata rispetto alle notizie pubblicate.

2026-06-08 09:51:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Tanto tuonò che (non) piovve. Il cielo si è fatto minaccioso l’altra sera sull’ambiente Inter, con le presunte dichiarazioni del procuratore di Calhanoglu, relative al suo possibile trasferimento al Fenerbahce, rimbalzate in Italia e finite per guastare il sonno dei tifosi nerazzurri. Da lì un susseguirsi compulsivo di aggiornamenti difficile da ignorare. Un’ipotesi naufragata però nel giro di poche ore, perché legata, tra le altre cose, all’eventuale elezione alla presidenza del club turco di Hakan Safi. L’imprenditore turco è invece uscito sconfitto ieri contro Aziz Yildirim, tornato ad accomodarsi sulla poltrona dopo otto anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Altro che Fenerbahce, Ausilio blinda Calhanoglu: “Non si muove”

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