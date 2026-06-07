L'Inter ha confermato di voler mantenere Calhanoglu, smentendo le voci di un possibile trasferimento. Il direttore sportivo ha dichiarato che tenerlo nella squadra è una priorità e che questa strategia è stata stabilita fin dall'inizio. L’agente del calciatore aveva accennato a possibili cambiamenti, ma la società ha chiarito che il giocatore rimarrà. Non ci sono state comunicazioni ufficiali di offerte o trattative in corso per il centrocampista.

L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere Hakan Calhanoglu. La risposta del direttore sportivo Piero Ausilio è arrivata netta, dopo che l’agente del centrocampista turco aveva parlato pubblicamente di un accordo già raggiunto con il Fenerbahce, condizionato però all’elezione di Safi alla presidenza del club di Istanbul. Una voce rimasta sospesa: come riferisce Fabrizio Romano nel suo canale YouTube, dagli agenti del giocatore non è arrivata alcuna conferma ufficiale né smentita. Dal fronte nerazzurro, invece, il messaggio è univoco. Ausilio non lascia spazio ai dubbi: Calhanoglu non si tocca. Il ds nerazzurro ha chiuso la porta con una chiarezza che lascia poco spazio all’interpretazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Ausilio blinda Calhanoglu e smentisce l’agente: “Tenerlo è fondamentale, è il programma dal giorno zero”

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