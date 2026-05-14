Corriere dello Sport | Il Napoli blinda Manna
Il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di uno dei suoi giocatori più giovani, confermando l’accordo fino al 2027. La società ha annunciato ufficialmente il prolungamento, che include un aumento dell’ingaggio e clausole di rescissione. La firma è arrivata dopo trattative durate diverse settimane e si aggiunge a un progetto di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione.
"> Il Napoli riparte dalle sue certezze. Giovanni Manna, protagonista della costruzione della squadra capace di conquistare il quarto scudetto e la terza Supercoppa della storia azzurra, è destinato a restare al centro del progetto tecnico anche nei prossimi anni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro potrebbe addirittura prolungare ulteriormente il proprio legame con il club, consolidando un ruolo sempre più strategico nella pianificazione del nuovo ciclo targato De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli considera Manna una figura chiave per il presente e per il futuro della società.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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