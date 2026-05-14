Corriere dello Sport | Il Napoli blinda Manna

Il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di uno dei suoi giocatori più giovani, confermando l’accordo fino al 2027. La società ha annunciato ufficialmente il prolungamento, che include un aumento dell’ingaggio e clausole di rescissione. La firma è arrivata dopo trattative durate diverse settimane e si aggiunge a un progetto di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione.

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