Corrado Fattorusso è il nuovo sindaco di Sorrento | Pronti a governare la città

Corrado Fattorusso ha vinto il ballottaggio a Sorrento con il 59% delle preferenze. Ha ottenuto il risultato superando lo sfidante Ferdinando Pinto. La sua candidatura era sostenuta da quattro liste civiche. Ora, si prepara a governare la città.

Corrado Fattorusso è il nuovo sindaco di Sorrento. Il candidato di quattro liste civiche ha superato al ballottaggio lo sfidante Ferdinando Pinto, ottenendo il 59% delle preferenze. “Un grande risultato anche oltre le aspettative. Un ringraziamento sentito a tutti. Siamo pronti a governare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Corrado Fattorusso nuovo sindaco di Sorrento

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