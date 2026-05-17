Fattorusso disegna la nuova Sorrento | trasparenza giovani e turismo per rilanciare la città

Un candidato ha presentato il suo progetto per la ristrutturazione della città, concentrandosi su temi come trasparenza, coinvolgimento dei giovani e promozione del turismo. Durante un intervento durato circa quattro minuti, ha illustrato le sue idee in modo semplice e diretto, senza usare approcci troppo complessi o astratti. La proposta si focalizza su interventi pratici e realistici per migliorare vari aspetti della città, puntando a coinvolgere maggiormente le nuove generazioni e valorizzare le attrattive turistiche locali.

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Tempo di lettura: 4 minuti Pratico, pacato e concretamente visionario l’intervento del candidato sindaco Corrado Fattorusso che ha risposto con dovizia di particolari e pertinenza al confronto pubblico che ha visto i tre candidati sindaci di Sorrento esporsi su alcune delle tematiche più care alla città, fornendo risposte alle domande formulate direttamente dai cittadini. Sulla legalità e trasparenza, Fattorusso lancia la proposta di creare sul sito del Comune un archivio storico degli atti pubblici per mantenere, ben oltre la data dei 15 giorni obbligatori per legge, tutti gli atti pubblici, nonché l’implementazione della sezione “a mministrazione t rasparente ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fattorusso disegna la nuova Sorrento: “trasparenza, giovani e turismo per rilanciare la città” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni a Sorrento, parte la campagna elettorale: Fattorusso inaugura il comitatoIl candidato sindaco Corrado Fattorusso inaugura oggi alle 18 la sede elettorale in via degli Aranci, 61. Reggio 2031: le 25 proposte dei giovani per rilanciare la cittàA piazza Italia, l’assemblea del Forum delle Idee 2026 ha dato voce alle nuove generazioni reggine con la presentazione del manifesto Reggio 2031, un...