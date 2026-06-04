A Pordenone, è stato presentato un ricorso contro l’abbattimento di una cornacchia considerata aggressiva. La questione riguarda la possibilità di difendersi dagli attacchi, con alcuni che suggeriscono di usare un ombrello come protezione. La decisione di abbattere l’uccello è stata motivata come una misura temporanea, ritenuta necessaria solo fino a quando l’aggressività non si ridurrà.

Come può un semplice ombrello proteggere i cittadini dagli attacchi?. Perché l'aggressività della cornacchia è considerata solo una fase temporanea?. Quali strategie alternative propone la LAV per evitare l'abbattimento?. Cosa deciderà il TAR sulla sicurezza pubblica contro la tutela animale?.? In Breve Aggressività causata da istinto di protezione territoriale durante la nidificazione in via Damiani.. Fallimento dei precedenti tentativi di cattura e allontanamento operati dal Comune.. LAV propone l'uso di ombrelli come barriera fisica per i passanti.. Il TAR dovrà decidere tra sicurezza pubblica e tutela dei cicli biologici.. L’ordinanza di Pordenone per l’abbattimento di una cornacchia scatena il ricorso della LAV. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pordenone, ricorso contro l’abbattimento della cornacchia aggressiva

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