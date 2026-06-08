Cori da tutta Italia a Soriano nel Cimino per il festival Canta con noi

Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, Soriano nel Cimino ospita il festival “Canta con noi”, che richiama cori provenienti da tutta Italia. Durante l’evento, il paese si anima con esibizioni corali e momenti musicali dedicati al canto di gruppo. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge diverse formazioni vocali, offrendo un’occasione di scambio tra i partecipanti e il pubblico.

Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, Soriano nel Cimino si trasforma nel cuore pulsante della musica corale grazie a “Canta con noi”. Quattro giorni di canto, incontri, emozioni e convivialità. Per l'occasione, arrivano cori da tutta Italia con un unico obiettivo: unire le voci e creare qualcosa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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