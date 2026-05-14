Noemi in concerto gratis a Soriano nel Cimino

Il 2 giugno si svolgerà a Soriano nel Cimino un concerto gratuito con l’artista Noemi, che si esibirà in piazza Vittorio Emanuele II. L’evento, aperto al pubblico, è previsto nel pomeriggio e fa parte delle iniziative organizzate per la giornata. La cantante porterà sul palco il suo repertorio musicale, attirando probabilmente numerosi spettatori della zona.

Il 2 giugno Noemi sale sul palco di piazza Vittorio Emanuele II, a Soriano nel Cimino, per un concerto gratuito. Dai capolavori come “Sono solo parole” e “L'amore si odia” fino alle ultime hit, come il brano che nel 2025 ha portato a Sanremo dal titolo “Se t'innamori muori”: Noemi è pronta a.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Noemi in concerto a Firenze #noemi

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