Noemi in concerto gratis a Soriano nel Cimino

Da viterbotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 giugno si svolgerà a Soriano nel Cimino un concerto gratuito con l’artista Noemi, che si esibirà in piazza Vittorio Emanuele II. L’evento, aperto al pubblico, è previsto nel pomeriggio e fa parte delle iniziative organizzate per la giornata. La cantante porterà sul palco il suo repertorio musicale, attirando probabilmente numerosi spettatori della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 2 giugno Noemi sale sul palco di piazza Vittorio Emanuele II, a Soriano nel Cimino, per un concerto gratuito. Dai capolavori come “Sono solo parole” e “L'amore si odia” fino alle ultime hit, come il brano che nel 2025 ha portato a Sanremo dal titolo “Se t'innamori muori”: Noemi è pronta a.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Noemi in concerto a Firenze #noemi

Video Noemi in concerto a Firenze #noemi

Notizie correlate

Treno contro un pullman di studenti: paura a Soriano nel CiminoScontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo.

Premio Pietro Calabrese 2026: cultura protagonista a Soriano nel CiminoLa XV edizione del Premio Nazionale Pietro Calabrese è pronta a illuminare Soriano nel Cimino (Viterbo, in Lazio) con una gran bella serata dedicata...

Argomenti più discussi: Festa dei Quattro Altari dal 12 al 14 giugno: Noemi, Clementino e i Neri per Caso in concerto; Codrongianos, il 30 maggio il concerto gratuito di Fedez; Concerti in Sardegna estate 2026: gli eventi rock, pop, metal, rap, da Vasco Rossi al RedValley, da Caparezza al Rock 'n Beer; Pane ar Pane 2026: il grande concerto benefico con Elio Germano, Noemi, Brunori Sas, Willie Peyote….

noemi in concerto gratisNoemi in concerto gratuito a Soriano nel Cimino per la festa di Sant’EutizioSORIANO NEL CIMINO - Sarà Noemi la protagonista del grande concerto in programma il prossimo 2 giugno a Soriano nel Cimino. L’evento, organizzato dal Comitat ... etrurianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web