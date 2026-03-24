Il ricordo del 36enne morto in un incidente sulla A12 a Civitavecchia: "Generoso, altruista e umile". Auto e salma sotto sequestro: il punto sulle indagini Il ricordo è quello delle cose semplici, delle abitudini che diventano certezze e che all'improvviso si interrompono. “Come tutte le domeniche ti aspettavo a prende la pizza, ma non sei venuto”: è una delle frasi che più colpiscono tra i tanti messaggi lasciati sui social per Simone Ciapetti, l'uomo di Soriano nel Cimino ma residente a Viterbo morto in un drammatico incidente stradale a Civitavecchia. Avrebbe compiuto 37 anni tra pochissimo. “Il giorno dell'Annunziata lo festeggiavamo a mangiare il panino alla fiera e a fare cazzate”, ricorda Riccardo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Viterbo: scontro tra autobus e treno a Soriano nel Cimino, ci sono feritiScontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, situato in provincia di Viterbo.

Leggi anche: Incendio nella Casa della salute di Soriano nel Cimino

Altri aggiornamenti su Simone Ciapetti

Temi più discussi: Simone Ciapetti, dolore da Viterbo a Soriano nel Cimino: Un ragazzo raro; Soriano nel Cimino - Incidente mortale sull'A12, disposta l'autopsia sul corpo di Simone Ciapetti; Incidente mortale lungo l'autostrada A12; Tragedia sull’A12 tra Civitavecchia Sud e Nord: muore il 36enne Simone Ciapetti - Quotidiano La Voce.

Soriano nel Cimino – Incidente mortale sull’A12, disposta l’autopsia sul corpo di Simone CiapettiCIVITAVECCHIA – C’è un dettaglio che rende ancora più amara la tragedia avvenuta sabato notte sulla A12 Roma-Civitavecchia: tra pochi giorni, Simone Ciape ... etrurianews.it

Incidente sulla A12, scontro tra due auto: morto Simone CiapettiUn uomo di 36 anni, Simone Ciapetti, è morto in un incidente nella tarda serata di sabato 21 marzo sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Originario di Soriano nel Cimino, dove tutta la sua famiglia ... romatoday.it

Incendio nello stabilimento ex Alta di Bagnoregio Scontro sulla A12, muore Simone Ciapetti, 36enne di Soriano Referendum: nella Tuscia vince il Si Scritte sataniche: iniziato il restauro della chiesa di San Faustino facebook

Incidente sulla A12, scontro tra due auto: morto Simone Ciapetti ift.tt/lrgkqcK x.com