Corazza Apfiaco | Psoriasi non è contagiosa ma serve più informazione per abbattere i pregiudizi

La psoriasi, una malattia della pelle, non è contagiosa, ma molte persone continuano a mostrare pregiudizi nei confronti di chi ne soffre. Un rappresentante di un'associazione di pazienti ha sottolineato che, nonostante la condizione non sia infettiva, c’è bisogno di una maggiore informazione pubblica per contrastare le idee sbagliate. La discussione è stata portata avanti in un incontro a Roma, dove si sono analizzati anche gli effetti sulla vita quotidiana dei pazienti.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - "L'impatto della psoriasi sulla qualità di vita dei pazienti è molto rilevante. E' una patologia che non si può nascondere: può comparire su mani, viso e altre parti esposte del corpo. Questo porta spesso a disagio, vergogna e a una qualità di vita molto bassa. Anche perché chi si trova davanti a queste manifestazioni cutanee, non conoscendole, può reagire con diffidenza o paura del contagio, che però non esiste". Lo ha detto Valeria Corazza, presidente dell'associazione Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza), alla presentazione - oggi a Roma - dei risultati dell'(H) Open day psoriasi che lo scorso 11 marzo ha coinvolto 97 strutture sanitarie offrendo gratuitamente oltre 750 visite e consulenze dermatologiche.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Corazza (Apfiaco): "Psoriasi non è contagiosa ma serve più informazione per abbattere i pregiudizi" Fondazione Onda ETS promuove uno speciale open day dedicato alla psoriasi, malattia cronica che interessa quasi due milioni di persone in Italia ma sulla quale manca ancora un’informazione adeguata. Ne abbiamo parlato con Valeria Corazza, Presidente di APIAFCO - Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione CorazzaInteressa circa il 2-3% della popolazione generale, con un impatto profondo sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica. Farmaci equivalenti, vincere i pregiudizi e abbattere i costi: l’iniziativaLa campagna punta ad accrescere la consapevolezza sugli equivalenti, ancora snobbati da molti cittadini.