In una dichiarazione recente, un rappresentante di una federazione di associazioni ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i pazienti nei processi decisionali riguardanti le cure mediche. Ha evidenziato che i pazienti devono ricevere informazioni chiare e complete, affinché il rapporto di fiducia con i medici possa essere rafforzato. La richiesta si concentra sulla necessità di migliorare il livello di dialogo tra le parti per garantire decisioni più partecipate e consapevoli.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - “I pazienti vanno prima di tutto informati e istruiti: è necessario elevare la qualità del confronto affinché si ristabilisca tra paziente e medico quel rapporto di fiducia che oggi è andato in parte scemando. In ogni ambito patologico soffriamo pesantemente la carenza di medici e infermieri, con liste d'attesa che diventano lunghissime, specialmente in ambito dermatologico”. Così Valeria Corazza, presidente dell'Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza (Apiafco), intervenendo oggi a Roma all'evento ‘Innovazione e sostenibilità del sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione', nel corso del quale è stato presentato il Consensus Paper sulla sanità partecipativa, frutto del lavoro congiunto di Altems e Ucb.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corazza (Apiafco): "Associazioni ai tavoli dove si prendono decisioni su cure"

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