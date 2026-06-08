Coppa UEFA 1989 | la storia del trionfo europeo del Napoli con Maradona
Il Napoli ha vinto la Coppa UEFA 1988-1989, conquistando il titolo dopo aver superato diverse squadre nel percorso europeo. La squadra ha affrontato e rimontato una sfida contro la Juventus, prima di arrivare in finale contro lo Stoccarda. La finale si è disputata il 17 maggio 1989, portando alla vittoria del club. La vittoria ha segnato un momento storico per il club e i suoi tifosi.
La storia della Coppa UEFA 1988-1989 del Napoli: il cammino europeo, la leggendaria rimonta sulla Juventus, la finale contro lo Stoccarda e la notte del 17 maggio 1989. L’unico trofeo europeo nella storia degli azzurri. Il 17 maggio 1989 il Napoli diventò campione d’Europa. Fu la notte della Coppa UEFA 1988-1989, l’unico trofeo continentale nella storia della SSC Napoli, vinto davanti a 80.000 spettatori al San Paolo in una delle serate più emozionanti che Napoli abbia mai vissuto. Con Diego Armando Maradona in campo, una squadra di campioni e una città intera dietro di loro, gli azzurri scrissero una delle pagine più belle del calcio italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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COPPA UEFA 1988-89 IL TRIONFO DEL NAPOLI DI MARADONA IN EUROPA
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