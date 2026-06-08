Coppa UEFA 1989 | la storia del trionfo europeo del Napoli con Maradona

Notizia in breve

Il Napoli ha vinto la Coppa UEFA 1988-1989, conquistando il titolo dopo aver superato diverse squadre nel percorso europeo. La squadra ha affrontato e rimontato una sfida contro la Juventus, prima di arrivare in finale contro lo Stoccarda. La finale si è disputata il 17 maggio 1989, portando alla vittoria del club. La vittoria ha segnato un momento storico per il club e i suoi tifosi.