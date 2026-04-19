La notte in cui Maradona trasformò un riscaldamento in arte prima di Bayern Monaco–Napoli il 19 aprile 1989

Il 19 aprile 1989, prima della partita tra Bayern Monaco e Napoli all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, Maradona ha eseguito un riscaldamento che ha attirato l’attenzione di spettatori e tifosi. Durante questa fase, il calciatore argentino ha mostrato abilità nel palleggio, mantenendo il pallone in aria con destrezza e stile. La scena, accompagnata dalla musica degli Opus, è rimasta impressa come un momento memorabile prima dell’inizio del match.

Il 19 aprile 1989, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, sulle note di Live Is Life degli Opus, Maradona trasformò il pre-partita di Bayern Monaco–Napoli in un momento iconico: palleggi, ritmo e pura magia che hanno consegnato quel riscaldamento alla storia del calcio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bayern Monaco-Stoccarda (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiMancano 5 giornate alla fine della Bundesliga ed è l’ora del Südderby tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda di Hoeness, gara che potrebbe assegnare il... Bayern Monaco-Stoccarda (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Comoda vittoria bavarese nel suedderbyMancano 5 giornate alla fine della Bundesliga ed è l’ora del Südderby tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda di Hoeness, gara che potrebbe assegnare il... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Besiktas e Fenerbahce già sognano Lukaku! CorSera: impossibile immaginarlo a Napoli per un altro anno; Trionfo Bayern e psicodramma Real: bavaresi in semifinale dopo una notte di gol, rossi e veleni. La notte in cui Maradona trasformò un riscaldamento in arte prima di Bayern Monaco–Napoli il 19 aprile 1989Il 19 aprile 1989, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, sulle note di Live Is Life degli Opus, Maradona trasformò il pre-partita di Bayern Monaco–Napoli in un momento iconico: palleggi, ritmo e ... fanpage.it