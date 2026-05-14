L'Inter ha conquistato la decima Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio in finale, aggiungendo il trofeo alla vittoria dello scudetto. Chivu ha segnato il secondo gol, contribuendo alla vittoria. La squadra ha festeggiato questa conquista dopo aver già raggiunto il titolo di campione nazionale. La vittoria si inserisce in un momento di grande successo per il club, che celebra due trofei in una stessa stagione.

di Mattia Todisco La stellina d’argento sarà solo metaforica, avverte Beppe Marotta. Ma ci sarà, seppure non sulle maglie dell’ Inter, che alla festa per lo Scudetto aggiunge quella per la decima Coppa Italia della propria storia, dopo aver battuto 2-0 la Lazio in finale. Una partita che si sviluppa come un remake del film visto nel precedente weekend, aventi le stesse protagoniste del campionato. Differiscono i marcatori, Marusic nella propria porta e Lautaro, che già aveva segnato sabato scorso. È invece simile il copione, per lunghi tratti. Particolarmente in un primo tempo nel quale la palla è un’esclusiva dei giocatori in nerazzurro, impegnati in un palleggio orizzontale neppure troppo efficace, ma pressoché costante, a fronte di una Lazio eccessivamente attendista.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trionfo Inter, Chivu raddoppia. La Coppa Italia dopo lo scudetto. Altro scatto nella storia con Lautaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lazio-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro (7) da leader, serata horror per Nuno Tavares (4). Chivu vince la Coppa Italia dopo lo scudetto

Lautaro Martinez, in caso di trionfo in Coppa Italia sarà sempre più nella storia dell’Inter: ecco perchédi Paolo MoramarcoLautaro Martinez, in caso di trionfo in Coppa Italia sarà sempre più nella storia dell’Inter: può raggiungere questo traguardo! Con...

Temi più discussi: Lazio per l'impresa, Inter per il trionfo-bis: Sarri contro Chivu prepara il colpo di scena; Coppa Italia: Chivu: Meritati questi due trofei vinti in una stagione Video; Inter pigliatutto, Chivu è campione anche della Coppa Italia: finisce 2-0, Lazio mai in partita. La sintesi del match; La finale a Chivu. Corsport: Doblete.

Trionfo Inter, Chivu raddoppia. La Coppa Italia dopo lo scudetto. Altro scatto nella storia con LautaroFinale da padrona all’Olimpico: l’autogol di Marusic e la rete del capitano stendono la Lazio. Ecco la ‘decima’ dei nerazzurri, l’ultimo a fare l’accoppiata col campionato era stato Mou nel 2010. sport.quotidiano.net

Lazio-Inter, Chivu: Non è mai scontato vincere scudetto e CoppaDecima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri che festeggiano il 'double' a distanza di 16 anni. Un trionfo commentato da Cristian Chivu: Abbiamo fatto una buona stagione e ci siamo meritati i due ... sport.sky.it