Coppa dei Club Maxibon | in Toscana trionfa il Livorno Padel Club

Sabato scorso si è disputata la finale gold della Coppa dei Club Toscana al Padel Club Montale. La competizione, organizzata dal settore padel MSP Toscana, ha visto sfidarsi alcune delle principali realtà regionali del padel. Tra le squadre partecipanti, ha prevalso il Livorno Padel Club. La manifestazione ha coinvolto numerosi atleti e appassionati, con incontri che si sono conclusi con la vittoria della squadra toscana.

Presso il Padel Club Montale si è svolta sabato scorso la finale gold della Coppa dei Club Toscana, manifestazione organizzata dal settore padel MSP Toscana che ha visto confrontarsi alcune delle migliori realtà del panorama regionale.La giornata si è aperta con una semifinale particolarmente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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