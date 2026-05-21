Coppa dei Club Maxibon a Latina trionfa il Padel & Fit Black

A Latina si è conclusa la Coppa dei Club Maxibon, un evento che ha richiamato numerosi appassionati di padel e sport di squadra. La competizione, che si svolge nella provincia, ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie zone, con incontri che si sono svolti nel rispetto delle regole sportive. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti più seguiti e frequentati del calendario sportivo locale.

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