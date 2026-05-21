Coppa dei Club Maxibon a Latina trionfa il Padel & Fit Black
A Latina si è conclusa la Coppa dei Club Maxibon, un evento che ha richiamato numerosi appassionati di padel e sport di squadra. La competizione, che si svolge nella provincia, ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie zone, con incontri che si sono svolti nel rispetto delle regole sportive. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti più seguiti e frequentati del calendario sportivo locale.
La Coppa dei Club Maxibon provincia di Latina si conferma degli appuntamenti più partecipati e coinvolgenti del panorama sportivo locale. L’edizione 2026 della competizione ha fatto registrare numeri importanti, entusiasmo crescente e una straordinaria partecipazione da parte di circoli e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Coppa dei Club Maxibon, il Livorno Padel Club sogna la finaleLa Coppa dei Club Maxibon Regione Toscana sta entrando nella fase viva della competizione.
Coppa dei Club Maxibon padel MSP, sabato e domenica al Ponte Milvio Tennis Club le finali di Roma e provincia e quella della Regione LazioA due passi dal Foro Italico e dallo Stadio Olimpico, il Ponte Milvio Tennis Club è pronto a ospitare nel weekend la fase finale di Roma e Provincia...
Coppa dei Club Maxibon, nelle Marche per scrivere la storiaDomenica prossima la finale della 1ª edizione, con MTA Padel di Jesi in cerca di gloria per la conquista del titolo regionale ... anconatoday.it
Coppa dei Club Maxibon, a Latina trionfa il Padel & Fit BlackLa formazione pontina accede alla finale Regione Lazio in programma nel weekend, con in palio un posto per la finale nazionale padel MSP Italia ... latinatoday.it