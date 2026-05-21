Coppa dei Club Maxibon il Livorno Padel Club sogna la finale
La Coppa dei Club Maxibon Regione Toscana sta entrando nella fase più intensa della competizione. Quest’anno, 13 squadre provenienti da diverse province, tra cui Pistoia, Lucca, Pisa, Grosseto, Firenze e Livorno, si sono sfidate nelle prime giornate. La manifestazione rappresenta un momento importante per il padel regionale, con un numero crescente di partecipanti e squadre coinvolte. La competizione prosegue con l’obiettivo di arrivare alla finale, prevista nelle prossime settimane.
La Coppa dei Club Maxibon Regione Toscana sta entrando nella fase viva della competizione. L’edizione 2026 ha coinvolto 13 squadre provenienti dalle principali province della regione — Pistoia, Lucca, Pisa, Grosseto, Firenze e Livorno — confermando la crescita costante del movimento e il forte. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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