Coppa dei Club Maxibon il Livorno Padel Club sogna la finale

La Coppa dei Club Maxibon Regione Toscana sta entrando nella fase più intensa della competizione. Quest’anno, 13 squadre provenienti da diverse province, tra cui Pistoia, Lucca, Pisa, Grosseto, Firenze e Livorno, si sono sfidate nelle prime giornate. La manifestazione rappresenta un momento importante per il padel regionale, con un numero crescente di partecipanti e squadre coinvolte. La competizione prosegue con l’obiettivo di arrivare alla finale, prevista nelle prossime settimane.

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