Cooperazione e sicurezza marittima delegazione ucraina ricevuta a Messina

Un rappresentante dell’amministrazione marittima ucraina è stato ricevuto oggi a Messina dal sindaco nel palazzo comunale. La delegazione era accompagnata da ufficiali della Guardia Costiera locale, tra cui il Capitano di Fregata e il Capitano di Vascello. La visita si è concentrata su temi di cooperazione e sicurezza marittima.

Il sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca una delegazione dell’amministrazione marittima ucraina, accompagnata dal Capitano di Fregata Daniele Esibini del Centro di Formazione Specialistica della Guardia Costiera di Messina e dal Capitano di Vascello Massimo Mosconi, Project. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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