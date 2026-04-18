Delegazione cinese a Perugia | Rafforzare la cooperazione fra Umbria e Shangai

Una delegazione governativa proveniente dal distretto di Yangpu, uno dei principali poli economici e innovativi di Shanghai, ha visitato Perugia nei giorni scorsi. L'incontro ha coinvolto rappresentanti istituzionali e imprenditori locali, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra l’Umbria e Shanghai. La giornata è stata caratterizzata da incontri e discussioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui risultati ottenuti.

Una significativa delegazione governativa proveniente dal distretto di Yangpu, uno dei principali poli economici e innovativi di Shanghai, ha fatto visita nei giorni scorsi a Perugia, dando vita a un’intensa giornata di incontri istituzionali e imprenditoriali.La delegazione del distretto di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cira di Capua, visita della delegazione tedesca per rafforzare la cooperazione aerospaziale Macron in India per rafforzare la cooperazioneIl presidente francese Emmanuel Macron è in India per rafforzare i legami con Nuova Delhi nei settori della difesa e dell’intelligenza artificiale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Accordo Perugia e distretto cinese di Yangpu: si punta ai grandi mercati di Shanghai; Dialogo Italia-Cina a Perugia: la ceramica al centro della cooperazione internazionale; A Perugia dialogo Italia-Cina nel nome della ceramica. Tappa anche a Gualdo Tadino. Accordo Perugia e distretto cinese di Yangpu: si punta ai grandi mercati di ShanghaiUna significativa delegazione governativa proveniente dal distretto di Yangpu, uno dei principali poli economici e innovativi di Shanghai, ha fatto visita ieri a Perugia, dando vita a un’intensa giorn ... perugiatoday.it A Perugia dialogo Italia-Cina nel nome della ceramica(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Favorire nuove prospettive di cooperazione e sviluppo condiviso tra città italiane e cinesi accomunate da un patrimonio culturale di eccellenza, quale è la lavorazione della ... msn.com Rimini, delegazione di Yangzhou in visita in Comune Visita istituzionale a Rimini per una delegazione della città cinese di Yangzhou, ricevuta nel pomeriggio di ieri in residenza comunale dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dalla presidente del Consiglio com - facebook.com facebook