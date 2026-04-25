Durante la celebrazione del 25 aprile a Milano, un episodio di tensione ha coinvolto alcuni manifestanti nei confronti di uno spezzone della Brigata Ebraica. Poco dopo l'inizio del corteo, sono stati rivolti insulti offensivi, tra cui un coro contenente un'espressione gravemente offensiva. La delegazione della Brigata, presente alla manifestazione, ha assistito a questo episodio senza riportare danni o interventi immediati. La situazione si è svolta in un clima di relativa calma dopo i fatti.

AGI - "Siete solo saponette mancate": è il coro choc che alcuni manifestanti hanno rivolto all'indirizzo dello spezzone della Brigata ebraica a Milano, poco dopo la partenza del corteo per la Festa della Liberazione. Il corteo è poi partito tra le contestazioni. La Brigata ebraica è stata fischiata e contestata, “fascisti, sionisti”. Manifestanti urlano “ Palestina libera, assassini”. Lievi momenti di tensione si sono registrati poco prima della partenza tra gruppi di militanti ProPal e del partito dei Carc. Le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno fatto avanzare le persone in protesta per evitare tensioni.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 25 aprile, caos a Milano: insulti choc contro la Brigata Ebraica. Una delegazione ricevuta...

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A Milano la polizia ha fatto uscire la Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprile - facebook.com facebook

"Assassini", "Fuori", "Criminali". A urlare queste parole contro la brigata ebraica che voleva unirsi al corteo del 25 Aprile a Milano è un nutrito gruppo di manifestanti pro Pal che ha intrapreso un lungo faccia a faccia con tanto di insulti reciproci. L’esponente del x.com