Convocati formazione e quote Brasile Mondiali 2026 Ancelotti vuole rilanciare la Seleçao
Il commissario tecnico ha convocato la squadra per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Sono state annunciate le formazioni e i giocatori con quote di partecipazione. La selezione brasiliana, con cinque titoli mondiali, si prepara a competere come una delle favorite nel torneo. La squadra ha l’obiettivo di qualificarsi e di rilanciare la propria candidatura al titolo mondiale. La fase di preparazione si concentra su allenamenti e strategie per le prossime sfide.
Come ogni mondiale che si rispetti, il Brasile è ai nastri di partenza come una delle favorite: non potrebbe essere altrimenti per l’unica nazionale capace di avere vinto 5 volte la manifestazione. In realtà le ultime edizioni non sono state molto felici per la Seleçao: l’alloro manca dal 2002, quando gli uomini di Scolari diedero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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