Convocati formazione e quote Brasile Mondiali 2026 Ancelotti vuole rilanciare la Seleçao

Notizia in breve

Il commissario tecnico ha convocato la squadra per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Sono state annunciate le formazioni e i giocatori con quote di partecipazione. La selezione brasiliana, con cinque titoli mondiali, si prepara a competere come una delle favorite nel torneo. La squadra ha l’obiettivo di qualificarsi e di rilanciare la propria candidatura al titolo mondiale. La fase di preparazione si concentra su allenamenti e strategie per le prossime sfide.