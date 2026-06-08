convocati formazione e quote spagna mondiali 2026 la roja sogna di rivivere il 2010

La nazionale spagnola ha convocato i giocatori per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026 e ha annunciato le quote di partecipazione per la fase di formazione. La selezione spera di tornare a competere ai livelli di quella del 2010, anno in cui vinse il suo primo titolo mondiale grazie a un gol di Iniesta. La squadra si sta preparando per le sfide future, con un focus sulla rosa e sulla strategia di qualificazione.

Era il 2010, la Spagna viveva il pieno dell’epoca dorata: Iniesta regalava il primo titolo mondiale alla sua nazione, facendo toccare il punto più alto a una generazione di giocatori quasi irripetibile. Il tempo è passato, la Roja aveva accusato il tramonto di alcune colonne ma negli ultimi anni la rifioritura del talento è parsa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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