Convocati formazione e quote Argentina Mondiali 2026 La Selección difende il titolo

L’Argentina ha annunciato la rosa per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con convocazioni che includono alcuni giocatori di esperienza e giovani promesse. La selezione si prepara a difendere il titolo mondiale vinto nel 2022 e punta a mantenere il primo posto nelle qualificazioni sudamericane. La formazione ufficiale sarà completata nelle prossime settimane, mentre le quote per la qualificazione sono già aperte. La squadra, guidata dall’allenatore, mira a riconfermarsi campione del mondo.

L’Argentina è la squadra che si è laureata campione del mondo nel 2022 e sta vivendo un’epoca dorata: Scaloni ha vinto anche la Copa America per due volte nel suo mandato e ora sogna il più difficile dei bis. Sotto la guida dell’attuale tecnico, è cambiato davvero tutto per la Selecciòn, che ha interrotto un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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