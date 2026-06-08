convocati formazione e quote germania mondiali 2026

La Germania ha affidato a Nagelsmann la guida della nazionale da circa tre anni, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli dopo due eliminazioni consecutive ai gironi ai Mondiali. La squadra sta lavorando per definire la formazione e le quote di partecipazione ai prossimi tornei, tra cui i Mondiali del 2026. La selezione sta preparando le convocazioni e il percorso di qualificazione in vista dell’appuntamento internazionale.

Campione del mondo nel 2014, poi 2 eliminazioni ai gironi: la Germania ha affidato da ormai 3 anni il suo nuovo corso a Nagelsmann per tornare grande dopo uno dei decenni forse più bui della sua storia. Anche l’Europeo casalingo non ha dato le soddisfazioni sperate, e le ultime 2 partecipazioni ai mondiali hanno visto la miseria di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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