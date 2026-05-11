L’allenatore ha annunciato una lista preliminare di 55 giocatori per i Mondiali del 2026, includendo alcuni nomi noti. Tra i pre-convocati figura Neymar, insieme a tre calciatori italiani di club di Serie A: Bremer, Wesley e Carlos Augusto. La lista rappresenta una prima selezione prima delle convocazioni ufficiali per la competizione che si terrà nel continente americano. La rosa verrà poi ridotta nelle prossime settimane.

Carlo Ancelotti ha una prima lista allargata per il Coppa del Mondo 2026. Tra i convocati anche Neymar e tre giocatori provenienti dalla Serie A: sono Bremer, Wesley e Carlos Augusto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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