Un uomo alla guida di uno scooter rubato è stato inseguito e fermato dalla polizia municipale a Firenze. Durante l’intervento, è risultato senza casco e senza patente. La corsa è terminata con l’arresto dell’uomo, che aveva appena sottratto il veicolo. La polizia ha anche verificato che lo scooter era stato rubato poco prima. L’uomo è stato condotto in commissariato per gli accertamenti del caso.

Firenze, 8 giugno 2026 – Una folle corsa su uno scooter finita con l’ inseguimento da parte della polizia municipale, che alla fine ha braccato l’uomo, trovato alla guida di un mezzo rubato da poco, senza casco e senza patente. L’episodio risale a venerdì pomeriggio. Una pattuglia del reparto Isolotto impegnata nel servizio di pronto intervento stava transitando su viale Nenni verso Scandicci quando ha intercettato scooter che arrivava contromano da via Pisana. Alla vista degli agenti, che avevano intimato l’alt, il conducente per tutta risposta si è dato alla fuga, viaggiando ad alta velocità e imboccando strade in senso vietato. La pattuglia a quel punto si è messa all’inseguimento, che ha visto sempre lo scooterista percorrere strade e rotatorie contromano e ad alta velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contromano e senza casco: folle corsa in scooter, scatta l’inseguimento

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