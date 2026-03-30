Un inseguimento ad alta velocità si è svolto tra Villaricca, Giugliano e Qualiano, coinvolgendo le forze dell’ordine e un giovane di 18 anni di Mugnano. L’automobilista, incensurato, ha tentato di scappare contromano, portando a un inseguimento che si è concluso con il suo arresto. L’intera operazione si è svolta nelle strade dell’area nord di Napoli.

Inseguimento ad alta velocità tra le strade dell’area nord di Napoli. I Carabinieri hanno arrestato un 18enne di Mugnano, incensurato, al termine di una fuga spericolata che ha attraversato Villaricca, Giugliano e Qualiano. Tutto è iniziato durante un normale controllo del territorio, quando una pattuglia ha notato un’Audi Q2 procedere con una guida pericolosa nei pressi di una rotonda a Villaricca. I militari hanno tentato di fermare il veicolo, ma il conducente ha accelerato dando il via a un inseguimento. L’auto ha sfrecciato a forte velocità lungo diverse strade, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Durante la fuga, il conducente ha effettuato manovre pericolose e tratti percorsi contromano, nel tentativo di seminare i Carabinieri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Fuga folle tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: inseguimento da film, 18enne arrestato dopo corsa contromano

Articoli correlati

Folle inseguimento da Lurate Caccivio a Monza: 40 km di fuga tra A9 e tangenziali, contromano in rotonda e colpisce due pattuglieNon si fermano all’alt dei carabinieri e scatta una fuga di 40 chilometri tra A9 e tangenziali: inseguimento fino a Monza con contromano in rotonda...

Inseguimento a Catania: arrestato un 50enne dopo fuga contromanoABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo e sospetti durante il pattugliamento La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni, originario di Catania, con...

Contenuti utili per approfondire Fuga folle

Argomenti discussi: San Sebastiano al Vesuvio, rubano auto e fuggono nella caserma dei Carabinieri: arrestati due ladri; Melito, droga nascosta dietro cassette postali e nei muri: sequestri per oltre 1,7 kg.