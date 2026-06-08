Controlli senologici gratuiti nella sede del Municipio 3 con ambulatorio mobile

Domenica 14 giugno, tra le 8.30 e le 13.30, presso la sede del Municipio 3 in via Ricchioni 1, sarà allestito un ambulatorio mobile per controlli senologici gratuiti. L’iniziativa permette di sottoporsi a visite di prevenzione senza costi, senza bisogno di prenotazione. L’evento si svolge in uno spazio aperto, con accesso diretto e senza appuntamenti previsti.

Domenica 14 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso la sede del Municipio 3 (via Ricchioni 1), sarà possibile effettuare controlli senologici gratuiti. L’iniziativa, voluta dall’associazione “Energia Donna ODV for Breast Unit Asl Bari” e patrocinata dal Municipio, è rivolta a donne di età. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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