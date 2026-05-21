Piazza del Municipio di rifà il look stalli gratuiti con sosta a tempo limitato mediante disco orario

A Castiglion Fiorentino, piazza del Municipio sta subendo lavori di rinnovamento. Sono stati installati nuovi stalli di sosta gratuiti, con limite di tempo che si può rispettare usando un disco orario. La modifica riguarda l’area centrale della piazza, interessando sia la disposizione degli spazi che le modalità di sosta. La riqualificazione si inserisce in un intervento più ampio volto a migliorare la fruibilità e l’organizzazione degli spazi pubblici nel centro cittadino. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi giorni.

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