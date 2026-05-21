Piazza del Municipio di rifà il look stalli gratuiti con sosta a tempo limitato mediante disco orario
A Castiglion Fiorentino, piazza del Municipio sta subendo lavori di rinnovamento. Sono stati installati nuovi stalli di sosta gratuiti, con limite di tempo che si può rispettare usando un disco orario. La modifica riguarda l’area centrale della piazza, interessando sia la disposizione degli spazi che le modalità di sosta. La riqualificazione si inserisce in un intervento più ampio volto a migliorare la fruibilità e l’organizzazione degli spazi pubblici nel centro cittadino. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi giorni.
Arezzo, 21 maggio 2026 – Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino di rifà il look, stalli gratuiti con sosta a tempo limitato mediante disco orario. Creato uno spazio tra le Logge Vasariane e il parcheggio per esaltare l’architettura rinascimentale dello stupendo loggiato. “Restyling ” e disco orario in Piazza del Municipio. Dopo anni d i sosta a pagamento l’amministrazione comunale ha reso gli stalli della suggestiva piazza gratuiti con sosta a tempo limitato mediante disco orario ma soprattutto, creando uno spazio tra le Logge Vasariane e i l parcheggio, ha cercato di esaltare l’architettura rinascimentale dello stupendo loggiato che non solo arricchisce la piazza in maniera elegante ed artistica, ma incornicia, attraverso i suoi fornici, l’armonioso panorama della Valle di Chio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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