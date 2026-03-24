Tamburi screening gratuiti per cuore e polmoni con la clinica mobile

A Taranto, dopo l’evento della Due Mari Marathon, torna l’attenzione sulla prevenzione sanitaria con una nuova iniziativa. Una clinica mobile sarà presente in città per effettuare screening gratuiti su cuore e polmoni. L’obiettivo è offrire un’opportunità di controlli preventivi a tutta la popolazione, senza costi o appuntamenti, in modo da favorire diagnosi precoci e attenzione alla salute.

Tarantini Time Quotidiano Dopo l’esperienza positiva legata alla Due Mari Marathon, la prevenzione torna protagonista a Taranto con una nuova iniziativa dedicata alla salute cardiovascolare e respiratoria. Venerdì 27 marzo l’advanced mobile clinic di GVM Care & Research sarà operativa nel quartiere Tamburi, in via SS. Angeli Custodi, nei pressi dell’Istituto Comprensivo Vico – De Carolis. Per l’intera giornata, dalle ore 9.00 alle 16.30, i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening cardiologici e pneumologici, comprensivi di elettrocardiogramma, consulto specialistico e spirometria, senza necessità di prenotazione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto, coinvolge anche il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, con l’obiettivo di portare servizi sanitari direttamente sul territorio e favorire la diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tamburi, screening gratuiti per cuore e polmoni con la clinica mobile Articoli correlati In piazza c’è la ’clinica mobile’. Pronta a eseguire lo screeningLe cliniche mobili della "Salute in comune" oggi sono presenti a Castelnovo in piazza Gramsci (piazza del municipio) dalle 9,30 in poi per offrire... Reggio Calabria: Screening gratuiti per cuore e tumori, Asp e Regione insieme per la prevenzione.Reggio Calabria, Screening Gratuiti per la Prevenzione: Un Impegno Congiunto di Asp e Regione Reggio Calabria si prepara ad accogliere una tre giorni...