Controlli a largo raggio | piovono denunce ritiri delle patenti e segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti

Durante il fine settimana, i carabinieri di Ancona hanno effettuato controlli diffusi, coinvolgendo il Norm, la tenenza di Falconara Marittima e le stazioni locali. Sono state presentate numerose denunce, ritirate patenti e segnalate persone trovate sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno riguardato diverse aree della provincia e si sono concluse con l’identificazione di soggetti e il sequestro di sostanze illegali.

ANCONA – In occasione del fine settimana appena terminato i carabinieri della compagnia di Ancona hanno svolto un servizio di controlli, definito a largo raggio, attraverso il Norm, la tenenza di Falconara Marittima e le stazioni dipendenti.Un'attenzione particolare è stata rivolta alla sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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