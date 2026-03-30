Controlli straordinari nel fine settimana otto denunce e quindici segnalazioni per assunzione di sostanze

Nel corso del fine settimana, i carabinieri delle compagnie di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno effettuato controlli mirati nel territorio, concentrandosi soprattutto nelle ore serali e nelle zone di aggregazione. Durante le operazioni, sono state presentate otto denunce e quindici persone sono state segnalate per aver assunto sostanze stupefacenti. Le attività sono state svolte con il fine di incrementare la sicurezza locale.

Attività intensificate per i carabinieri delle compagnie di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ambito di interventi finalizzati a garantire una maggiore sicurezza nel territorio Nell’ambito delle numerose attività svolte, sono stati controllati più di 250 veicoli e quasi 400 persone, contestando anche diverse violazioni al Codice della Strada per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Le irregolarità rilevate hanno comportato la decurtazione dalle patenti di guida di circa 200 punti complessivi, mentre 12 sono stati i mezzi sequestrati e uno è stato sottoposto a fermo amministrativo. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Controlli straordinari nel fine settimana, otto denunce e quindici segnalazioni per assunzione di sostanze Articoli correlati Colleferro. Controlli dei Carabinieri nel fine settimana. Denunce, segnalazioni e fogli di via obbligatori…Cronache Cittadine COLLEFERRO – Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati in genere posta in essere dalla Compagnia Carabinieri di... Contenuti utili per approfondire Controlli straordinari Temi più discussi: Controlli straordinari del territorio: la Polizia di Stato a Bolzano denuncia quattro persone; Controlli straordinari coordinati dalla Polizia di Stato a San Cristoforo: trovata una pistola, rimosse strutture abusive e sanzionati venditori ambulanti; Controlli straordinari nelle zone critiche di Faenza: intercettati ubriachi, sequestri di droga; Controlli dei Carabinieri nel weekend: quattro ubriachi al volante e irregolarità nei locali, sequestrati 10 chili di merce. Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, multe per 32mila euro e un arresto per drogaGALLIPOLI (Lecce) – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al lavoro nero e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio salentino. Nel corso ... corrieresalentino.it Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend: 230 persone identificate e 5 patenti ritirateNel primo fine settimana di primavera, favorito dal bel tempo e da temperature più miti, i Carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno ... bsnews.it Controlli straordinari tra Gallipoli e Alezio contro lavoro nero e spaccio di droga: i Carabinieri, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito verifiche a tappeto in diverse attività commerciali, facendo emergere irregolarità e sanzioni per oltr - facebook.com facebook Controlli straordinari a Barriera di Milano: 2 arresti e un locale chiuso x.com