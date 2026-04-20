Montella | Controlli Straordinari dei Carabinieri – denunce per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcool

Nell’ambito di controlli straordinari dei Carabinieri in Irpinia, sono state denunciate due automobiliste per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcool. Le verifiche hanno portato al ritiro delle patenti a Chiusano di San Domenico e Montemarano. Gli interventi si sono concentrati sul rispetto delle norme di sicurezza stradale, con controlli mirati in diverse zone della provincia.

Controlli dei Carabinieri in Irpinia: due automobiliste positive ad alcol e droga, ritirate le patenti a Chiusano di San Domenico e Montemarano.. In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Montella sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montella: Controlli Straordinari dei Carabinieri – denunce per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcool Notizie correlate Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto di armi, sequestri di drogaMaxi operazione in provincia: 93 persone identificate, veicoli fermati e sostanze stupefacenti sequestrate. Controlli straordinari dei Carabinieri nel nord di Taranto: denunce e sequestriNel corso dell’operazione sono state segnalate diverse persone alla competente Autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Napoli e Pozzuoli, controlli a tappeto: denunce, arresti e sequestri dei Carabinieri - Punto!; Pozzuoli, controlli della Polizia: denunce e sequestri - Punto!. Montella (AV): Controlli straordinari dei CarabinieriIn linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di imple ... irpinia24.it