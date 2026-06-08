Contributo di 500 euro per i caregiver a Bari | pubblicato il bando c' è tempo fino al 18 luglio

Notizia in breve

È stato pubblicato il bando per il contributo di 500 euro destinato ai caregiver che assistono familiari non autosufficienti. La somma, erogata come pagamento una tantum, è rivolta a chi si prende cura di persone con patologie o disabilità all’interno del nucleo familiare. La scadenza per presentare le domande è fissata al 18 luglio. Il contributo mira a supportare economicamente chi assiste persone con bisogni specifici.