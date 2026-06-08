Contributo di 500 euro per i caregiver a Bari | pubblicato il bando c' è tempo fino al 18 luglio

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato pubblicato il bando per il contributo di 500 euro destinato ai caregiver che assistono familiari non autosufficienti. La somma, erogata come pagamento una tantum, è rivolta a chi si prende cura di persone con patologie o disabilità all’interno del nucleo familiare. La scadenza per presentare le domande è fissata al 18 luglio. Il contributo mira a supportare economicamente chi assiste persone con bisogni specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un contributo di 500 euro una tantum per sostenere i caregiver che, all'interno del proprio nucleo familiare, si occupano di persone non autosufficienti a causa di patologie o disabilità. Il Comune di Bari, sulla base del finanziamento assegnato dalla Regione Puglia, pari complessivamente a 163. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Contributi in conto affitto. Aperto il bando fino al 18 luglioÈ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi destinati a integrare i canoni di locazione per l’anno 2026.

Cimitero di Manfredonia: c’è tempo fino al 5 luglio per partecipare al bando dei nuovi loculiIl termine per partecipare al bando relativo ai nuovi loculi nel cimitero di Manfredonia scade il 5 luglio.

Temi più discussi: Bonus under 35 in ritardo, l'aiuto da 500 euro al mese è bloccato. L'Inps: Risposte entro il 10 giugno; Carta Dedicata a te 2026: a chi spetta il bonus spesa e quando arriva; Fotovoltaico in Basilicata, riapre lo sportello per i contributi a fondo perduto; Bonus alluvioni 2026 fino a 3mila euro, domande fino al 20 giugno. Chi può richiederlo.

contributo di contributo di 500 euroVia ai voucher da 500 euro per la stagione sportiva 2026-27, ecco i requisiti per richiederliArrivano nuovi voucher da 500 euro per sostenere l’attività sportiva di giovani e persone con disabilità: ecco chi può beneficiarne e quali condizioni bisogna rispettare per ottenere il contributo. pourfemme.it

La Regione Puglia valorizza i territori attraverso un contributo di mezzo milione di euro alle pro loco protagoniste del turismo puglieseLa Regione Puglia valorizza i territori attraverso un contributo di mezzo milione di euro alle pro loco protagoniste del turismo pugliese Pubblicato ... ilsipontino.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web