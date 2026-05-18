Cimitero di Manfredonia | c’è tempo fino al 5 luglio per partecipare al bando dei nuovi loculi

Il termine per partecipare al bando relativo ai nuovi loculi nel cimitero di Manfredonia scade il 5 luglio. La procedura è aperta a tutte le persone interessate e riguarda la richiesta di assegnazione di spazi destinati alle sepolture. La selezione avviene in conformità alle modalità stabilite dal bando pubblico, che specifica i requisiti e le modalità di presentazione delle domande. Non sono stati indicati eventuali criteri di priorità o esclusioni particolari.

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CIMITERO DI MANFREDONIA: C’È TEMPO FINO AL 5 LUGLIO PER PARTECIPARE AL BANDO DEI NUOVI LOCULI DESTINATI AI DEFUNTI IN APPOGGIO L’intervento trae origine dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 28 luglio 2025, con la quale è stato autorizzato l’ampliamento della Tomba “Sant’Antonio”, prevedendo la realizzazione complessiva di 252 loculi e 54 ossari. Il 50% dei nuovi loculi sarà assegnato dal Comune secondo i criteri previsti dal bando pubblico, dando priorità ai cittadini che intendono trasferire propri familiari attualmente tumulati provvisoriamente in loculi di terzi. La restante quota sarà assegnata dall’Ordine Francescano Secolare nell’ambito delle proprie disponibilità e secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con il Comune. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Cimitero di Manfredonia: c’è tempo fino al 5 luglio per partecipare al bando dei nuovi loculi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rivoluzione al cimitero, partono due cantieri: mille nuovi loculi e rifacimento dei vialiPrevista la costruzione di nuovi spazi per le sepolture e la riqualificazione della viabilità interna per rendere i percorsi più sicuri Due... Quattrocento nuovi loculi al cimitero storico: aperte le prenotazioniSono ufficialmente aperte, fino al 1 luglio, le prenotazioni per i nuovi loculi che saranno realizzati nel cimitero storico di Capodrise, nell’ambito... CIMITERO BANDO Cimitero di Manfredonia. C’è tempo fino al 5 luglio per partecipare al bando dei nuovi loculi destinati ai defunti in appoggioCimitero di Manfredonia. C'è tempo fino al 5 luglio per partecipare al bando dei nuovi loculi destinati ai defunti in appoggio ... statoquotidiano.it NUOVI LOCULI Manfredonia, via libera a 252 nuovi loculi e 54 ossari nel cimitero comunaleNuovi spazi destinati alla sepoltura all’interno del cimitero comunale di Manfredonia. Il Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile del Comune ha reso noto il rilascio del permesso di costruire ... statoquotidiano.it