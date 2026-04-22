contributi in conto affitto aperto il bando fino al 18 luglio

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi destinati a integrare i canoni di locazione per l’anno 2026. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 luglio. Le persone interessate possono presentare la richiesta seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato ufficialmente. Le risorse sono destinate a coprire parte delle spese di affitto sostenute nell’anno in questione.

Aperto il bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2026. I cittadini potranno presentare domanda fino al 18 luglio per accedere alla graduatoria degli aspiranti al contributo, riferito al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Possono partecipare i residenti presso l’immobile per il quale viene richiesto il contributo, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e riferito all’abitazione principale (esclusi i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale agevolata e immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9).🔗 Leggi su Lanazione.it

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