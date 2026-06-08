Conto alla rovescia per la Superbike a Misano | il Regione si alzano i veli sull' Emilia-Romagna Round
La Superbike si svolgerà nel fine settimana a Misano, con il via alle competizioni in Emilia-Romagna. La gara si terrà sulla pista della Motor Valley, che sta preparando le strutture per l’evento. La manifestazione coinvolge numerosi piloti e team di livello internazionale, con le qualifiche previste nelle ore precedenti alla gara principale. Sono attesi numerosi appassionati e spettatori provenienti da diverse regioni. La sicurezza e l’organizzazione sono state rafforzate per l’occasione.
La Motor Valley si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale delle due ruote. Dal 12 al 14 giugno il Misano World Circuit ospiterà l’Emilia-Romagna Round del Campionato del mondo di Superbike, riportando in Romagna i protagonisti del mondiale e migliaia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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