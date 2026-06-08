Conto alla rovescia per la Superbike a Misano | il Regione si alzano i veli sull' Emilia-Romagna Round

Notizia in breve

La Superbike si svolgerà nel fine settimana a Misano, con il via alle competizioni in Emilia-Romagna. La gara si terrà sulla pista della Motor Valley, che sta preparando le strutture per l’evento. La manifestazione coinvolge numerosi piloti e team di livello internazionale, con le qualifiche previste nelle ore precedenti alla gara principale. Sono attesi numerosi appassionati e spettatori provenienti da diverse regioni. La sicurezza e l’organizzazione sono state rafforzate per l’occasione.