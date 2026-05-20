Conto alla rovescia per la Superbike a Misano | due giorni di test verso il Round di giugno

A Misano si stanno svolgendo due giorni di test sul circuito per preparare il prossimo appuntamento del campionato mondiale Superbike, in programma dal 12 al 14 giugno. La sessione di prove si conclude domani e rappresenta l’ultima fase di preparazione prima del round di giugno. La gara si terrà sulla stessa pista e attirerà numerosi piloti e team che stanno affinando le loro strategie e i settaggi delle moto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui