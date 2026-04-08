Si alzano i veli sull' edizione 2026 dell' Epica Vanvitelliana

L’edizione 2026 dell’Epica Vanvitelliana sarà presentata l’11 aprile alle 17:00 presso la Pro Loco di San Leucio, in via Trattoria. Si tratta della quarta edizione di questa ciclostorica che combina attività sportiva e tutela del patrimonio architettonico locale. L’evento si svolge nel territorio casertano e coinvolge appassionati di ciclismo e storia. La presentazione ufficiale è prevista per quella data e ora.

Sarà presentata l’11 aprile alle ore 17:00, presso la Pro Loco di San Leucio in via Trattoria, la quarta edizione dell’Epica Vanvitelliana, la ciclostorica che unisce sport, memoria e valorizzazione del patrimonio architettonico del territorio casertano. A promuovere l’iniziativa è la presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it Si alzano i veli sul programma della kermesse "Caserta-La città delle donne"All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la... MotoGP, presentata la Ducati VR46: si ritorna al nero, Di Giannantonio e Morbidelli alzano i veliLa Ducati VR46 ha presentato la livrea in vista del Mondiale MotoGP 2026: un ritorno al nero, che sostituirà il bianco per affiancare il giallo.