Consumo responsabile | il centro commerciale Collestrada rilancia la sfida del riuso

Notizia in breve

Dal 8 al 14 giugno, il centro commerciale Collestrada ha ospitato la terza edizione di un’iniziativa dedicata al consumo responsabile e al riuso, in collaborazione con Humana. L'evento ha previsto attività e iniziative per promuovere pratiche di sostenibilità sociale e ambientale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità delle attività o sui risultati ottenuti durante questa settimana.