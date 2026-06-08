Consumo responsabile | il centro commerciale Collestrada rilancia la sfida del riuso
Dal 8 al 14 giugno, il centro commerciale Collestrada ha ospitato la terza edizione di un’iniziativa dedicata al consumo responsabile e al riuso, in collaborazione con Humana. L'evento ha previsto attività e iniziative per promuovere pratiche di sostenibilità sociale e ambientale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità delle attività o sui risultati ottenuti durante questa settimana.
Per il terzo anno consecutivo il Centro Commerciale Collestrada rinnova il proprio impegno a favore della sostenibilità sociale e ambientale, ospitando dall’8 al 14 giugno una nuova edizione dell’iniziativa realizzata in collaborazione con Humana, realtà conosciuta per il suo impegno nello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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