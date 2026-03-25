Pasqua a Collestrada il programma del centro commerciale

Al centro commerciale Collestrada, la celebrazione pasquale prevede un calendario di eventi dedicati alle famiglie e ai bambini, con giochi e attività pensate per coinvolgere i più piccoli. Sono previste iniziative e sorprese che si svolgono nel corso delle giornate di festa, creando un’atmosfera di convivialità e divertimento per tutti i visitatori.

Al centro commerciale Collestrada la Pasqua non è solo una festa: è un tempo da dedicare alle persone, ai sapori di casa, ai giochi che fanno brillare gli occhi dei bambini e alle piccole sorprese che scaldano il cuore. Per questo, il Centro si prepara ad accogliere i visitatori con un programma ricco di emozioni, pensato per far vivere a tutti la gioia di stare insieme. Domenica 29 marzo (alle 17) i più piccoli saranno al centro di un pomeriggio speciale: Pasqua Challange, tante sfide pasquali, fatte di giochi, prove di abilità e momenti di pura spensieratezza. Ogni bambino porterà a casa un regalo, ma soprattutto un ricordo felice da condividere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Pasqua a Collestrada, il programma del centro commerciale Articoli correlati Solidarietà e salute, al centro commerciale Collestrada una “Raccolta alimentare educativa”L’evento, in programma dalle ore 9 alle 14, è organizzato in collaborazione con dei partner di eccellenza. C'è il mese della danza al centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino: il programmaAlcune tra le migliori realtà regionali del ballo saranno di scena domenica 11 gennaio, dalle ore 17:30, al centro commerciale Centro d'Abruzzo di...