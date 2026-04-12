Il Centro commerciale Collestrada diventa la casa degli scacchi

Dal 13 al 19 aprile, il Centro commerciale Collestrada ospita il Festival degli scacchi, durante il quale la galleria si anima di attività legate a questo gioco antico. La settimana vede la presenza di bambini che imparano le prime mosse e di appassionati che si confrontano in partite e dimostrazioni. L’evento mira a coinvolgere diverse fasce di pubblico, portando l’atmosfera del gioco in uno spazio commerciale.

Il gioco più antico del mondo incontra la tecnologia più avanzata: da lunedì 13 a domenica 19 aprile il Centro commerciale Collestrada ospita il Festival degli scacchi, una settimana in cui la galleria si trasforma in un luogo vivo, curioso, attraversato da bambini che scoprono le prime mosse.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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