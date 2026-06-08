Congiunzione Venere-Giove giugno 2026 | quando osservare il fenomeno e tutti gli eventi astronomici del mese

Tra le prime settimane di giugno 2026, Venere e Giove saranno visibili in cielo, avvicinandosi in una congiunzione stretta. La loro posizione sarà osservabile soprattutto nelle ore serali, dopo il tramonto. Durante il mese, si succederanno altri eventi astronomici come le eclissi, le fasi della Luna e le congiunzioni di pianeti minori. La congiunzione tra Venere e Giove sarà più evidente nelle settimane centrali di giugno, offrendo uno spettacolo luminoso nelle sere estive.

Il mese di giugno 2026 si preannuncia particolarmente interessante per gli appassionati di astronomia e per chi ama alzare gli occhi al cielo nelle serate estive. Nelle prossime settimane diversi pianeti saranno infatti protagonisti di incontri ravvicinati e configurazioni spettacolari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Congiunzione Luna Pleiadi Tutti gli eventi astronomici di Aprile 2026

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